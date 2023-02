Alcol alla guida In quattordici salutano la patente

Fine settimana di controlli serrati contro gli ubriachi al volante. Nel weekend gli agenti della polizia stradale hanno acceso i riflettori sulle strade vicino alle discoteche e ai locali della movida di Rimini e Riccione. In campo sei equipaggi tutti dotati di apparecchiature speciali, come etilometri e precursori, oltre a un camper adibito ad ufficio mobile con il medico della polizia di Stato per i controlli specifici all’uso di stupefacenti. Le pattuglie, dislocate secondo un meccanismo a reticolo nelle vicinanze dei luoghi di divertimento della Riviera romagnola nelle nottate di sabato e domenica, hanno fermato e controllato 126 veicoli con altrettanti conducenti dei quali 11 sono risultati positivi all’alcoltest di cui una donna 45 enne con un tasso pari a 2.39 grammi litro e 3 ragazzi risultati positivi all’uso di droga. Di questi, 6 sono stati sorpresi alla guida con un tasso superiore a 0,8 gl e pertanto oltre al ritiro della patente sono stati anche denunciati. Complessivamente sono state 14 le patenti ritirate nell’immediatezza di cui 3 per uso di stupefacenti che verranno sospese con provvedimento della Prefettura di Rimini. I servizi mirati

della polizia stradale, fanno sapere dalla questura di Rimini, proseguiranno anche con operazioni

congiunte unitamente ad altre forze dell’ordine e coordinate dal centro operativo della Polstrada dell’Emilia-Romagna, prestando attenzione soprattutto in occasione del fine settimana,. L’obiettivo è quello di contrastare il fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti e di limitare in questo modo il numero di incidenti, spesso con conseguenze gravi.