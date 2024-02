Alcol di contrabbando, trenta indagati

Una vera e propria base operativa per il contrabbando di alcolici sul Titano. Sarebbe l’azienda riconducibile a un sodalizio criminale da 30 indagati smantellato ieri all’esito dell’operazione denominata ’Ultimo Brindisi’ – coordinata dai Procuratori europei delegati dell’ufficio EPPO (European Public Prosecutor’s Office) di Palermo e condotta dai militari del Gruppo della Guardia di finanza di Catania – proprio perché secondo le accuse il gruppo avrebbe illecitamente commercializzato bevande nel territorio italiano in evasione dell’Iva.

Nell’ambito dell’operazione sono state dunque arrestate 10 persone (6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla evasione e frode fiscale e a condotte plurime di bancarotta. Interdetti invece 17 indagati per un anno e sequestri di beni per 17 società e 25 indagati per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro, pari alla truffa fiscale compiuta. L’operazione vede in tutto 30 indagati. Capo dell’associazione per delinquere sarebbe risultato un incensurato, figlio di esponente del clan mafioso "Santapaola", attualmente ristretto al regime detentivo ex 41 bis nel carcere di Sulmona. Le investigazioni, durate circa due anni, hanno raccolto prove contro un gruppo criminale – con base operativa presso un deposito di Belpasso (Catania) – che avvalendosi della professionalità dei suoi sodali (imprenditori e professionisti) avrebbe realizzato, negli anni, un volume d’affari superiore a cento milioni di euro, frodando il fisco per oltre 30 milioni di euro.

L’indagine ha permesso di individuare un’organizzazione strutturata su scala piramidale che, celandosi dietro "teste di legno", gestiva, di fatto, imprese cartiere e interposte, attraverso cui hanno realizzato l’imponente evasione. Le cartiere servivano a utilizzare e ad emettere fatture per operazioni inesistenti nella commercializzazione di bevande che, grazie all’evasione d’imposta, potevano essere vendute a prezzi altamente concorrenziali. Tra i meccanismi di frode vi era l’acquisto senza Iva di merci falsamente destinate all’estero, oppure il mancato versamento in Italia dell’imposta sugli acquisti provenienti proprio dalla Repubblica di San Marino, dove il sodalizio operava con un’azienda a loro riconducibile. Per le stesse finalità di frode, il gruppo criminale simulava operazioni intracomunitarie, in regime di reverse charge, tramite una società apparentemente situata in Bulgaria ma di fatto gestita in Italia sempre dalla stessa organizzazione.