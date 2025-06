Alcol e divieti. Pugno duro a Marina centro

Pugno duro dei vigili riminesi contri i furbetti del parcheggio. Durante il fine settimana, nel solo quadrante di Marina centro, tra i viali delle Regine e il Parco del Mare, gli agenti hanno notificato oltre 80 multe per divieto di sosta. Tra le infrazioni rilevate, parcheggi in aree riservate ai disabili, su passi carrai o in spazi vietati, spesso in prossimità di incroci o attraversamenti pedonali.

Oltre alla sosta, grande attenzione è stata rivolta alla circolazione stradale, con posti di blocco nei punti strategici, tra cui piazzale Boscovich e via Tripoli, dove gli agenti hanno effettuato alcol test sui conducenti. In totale, 10 patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza: 5 per violazioni amministrative, altrettante per infrazioni penali. Preoccupa il dato relativo ai 4 neopatentati sanzionati: giovani conducenti, perlopiù turisti in vacanza, sorpresi a guidare con tassi sopra il limite. In uno dei casi più gravi, la Polizia Locale ha dovuto procedere anche al sequestro del veicolo.

I controlli hanno riguardato anche il decoro e la legalità urbana. Due uomini, noti alle forze dell’ordine per l’attività illecita dei cosiddetti "pallinari", sono stati intercettati e allontanati nei pressi dei viali delle Regine prima che potessero trarre in inganno i passanti con il consueto gioco truffaldino.

La presenza capillare della Polizia Locale ha garantito anche la gestione della viabilità in occasione di eventi e situazioni particolari. Tra i nove servizi straordinari coordinati durante il weekend, spicca quello andato in scena venerdì sera a Rivazzurra, dove un camper condotto da un uomo ubriaco (1,47 g/l) ha centrato un sottopasso ferroviario non rispettando i limiti di altezza. Gran parte dei servizi è stata svolta con i nuovi veicoli in dotazione alla Polizia Locale, sei Citroen C3 a basse emissioni.