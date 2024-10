Alcol e droga, la stretta del sabato sera

Droga sul Metromare, trovata dall’unità cinofila della polizia locale. L’estate è finita, ma non sono terminati gli interventi della polizia municipale sugli autobus che percorrono il tracciato del Trasporto rapido costiero. La polizia municipale era dotata anche di unità cinofila, Ziko, il cane che da anni ormai scova spacciatori e droga. Nel fine settimana appena trascorso la polizia locale ha avviato un’altra serie di controlli sul Metromare, una linea che diverse volte è finita sotto la lente delle forze dell’ordine per le frequentazioni che ci sono soprattutto alle fermate.

In questo caso i controlli sono stati fatti non solo nelle vicinanze del tracciato dove corre l’autobus o alle fermate, ma anche sul mezzo. Ziko anche questa volta non ha tradito le attese. In una occasione non appena l’autista ha aperto la porta anteriore alla fermata ‘Alba’ del Metromare, come da prassi nel caso di controlli puntuali della municipale o delle forze dell’ordine. L’unità cinofila ha subito sentito odore di sostanza stupefacente guidando gli agenti verso chi la deteneva. Ciò ha permesso di fermare un 35enne di nazionalità marocchina residente a Rimini, in possesso di 18 grammi di sostanza stupefacente. Una volta arrivati al capolinea, Ziko ha seguito un’altra scia conducendo gli agenti a un ragazzo di 19 anni, operaio di origine nigeriana e residente ad Asti, anche lui con droga addosso. Le sostanze stupefacenti rinvenute sono state sequestrate e i due uomini sono stati segnalati alla prefettura.

I controlli vengono condotti con un approccio ‘ad alta visibilità e impatto’. Gli agenti sono ben visibili perché l’intento è quello di garantire una forte presenza sul territorio nei luoghi maggiormente sensibili. Una strategia sollecitata nei mesi scorsi dallo stesso ministro Piantedosi.

Il Metromare rimane un sorvegliato speciale viste le segnalazioni che continuano a giungere. I risultati ottenuti ogni volta che avvengono i controlli alle fermate o, come in questo caso, anche sui mezzi in marcia, non fanno che confermare quanto la linea attragga gli spacciatori.

Durante il fine settimana sempre il comando di polizia locale ha avviato una serie di controlli stradali anche nelle zone centrali a mare, e non solo sulla statale come più volte accaduto in estate. In particolare agenti e mezzi si sono concentrati in piazzale Curiel e in viale Torino, fermando i veicoli e facendo eseguire l’alcoltest ai conducenti. A fine serata erano state accertate cinque violazioni per guida in stato di ebbrezza e ritirate quattro patenti.

Un conducente fermato per guida in stato di ebbrezza ha più volte fornito generalità false, rendendo necessario un foto-segnalamento alla questura di Rimini, che ha permesso di scoprire che si era messo alla guida senza patente.

Andrea Oliva