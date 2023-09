Alcol fuori orario, multa da 7mila euro al locale

Drink serviti ai clienti alle 5.30 del mattino. Una violazione che è costata cara ad un locale di Marina centro, punito dagli agenti in borghi della squadra giudiziaria della polizia locale di Rimini con una multa di 7mila euro, che ha contestato ai gestori dell’attività la somministrazione di alcol dopo le ore 3. Nelle ore precedenti avevano predisposto il consueto posto di controllo alla circolazione stradale, posizionandosi in via Tripoli (altezza via delle Officine). Posto di blocco nel quale sono stati sottoposti all’etilometro quasi 30 conducenti, 10 dei quali trovati positivi al test, che si sono visti sospendere la patente di guida. Sono stati 4 infatti i conducenti sanzionati per la sola violazione amministrativa, che prevede il ritiro della patente di guida da 3 a 6 mesi, la decurtazione di 10 punti e sanzione amministrativa da 544 euro. Per altri 5 invece è scattata la sanzione più grave di tipo penale, che prevede il ritiro immediato della patente di guida da 6 mesi a un anno, la decurtazione di 10 punti e la denuncia in stato di libertà. Per due di loro, neopatentati, anche l’aggravante di aver commesso il fatto nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida.