Alcol, ritirata una patente ogni due controllate

Etilometri in azione a ridosso del centro storico. In un fine settimana che ha visto l’accensione delle luminarie natalizie, in centro si sono riversate migliaia di persone a riempire locali e ristoranti. Ad attenderli fuori delle mura c’erano i vigili. Il conto finale parla di 13 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Sono stati 25 complessivamente i veicoli controllati dalla pattuglia della squadra giudiziaria che nella notte fra venerdì e sabato ha fatto trovare agli automobilisti diversi posti di controllo. In modo particolare l’attività di prevenzione si è concentrata nelle strade vicine alla zona della movida. I controlli che sono avvenuti prevalentemente in via Circonvallazione Meridionale. E’ qui che gli agenti hanno sottoposto tutti i conducenti dei veicoli fermati alla prova dell’alcol test. Il valore più alto registrato dall’etilometro è stato quello di un conducente che ha fatto segnare allo strumento 1,53 grammi per litro, ovvero tre volte il valore consentito dal Codice della strada. Violazione, che gli costerà una sospensione da 1 a 2 anni, oltre alla decurtazione di 10 punti e una denuncia. Una medesima sanzione, ma con meno mesi di sospensione, è andata ad altri 3 conducenti, che avendo fatto registrare nell’alcol test valori da 0,8 a 1,5 grammi per litro. Per i nove con tasso tra 0,5 a 0,8 grammi, patente sospesa da 3 a 6 mesi, e sanzione di 544 euro.