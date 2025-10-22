Alcol vietato per il calcio. I tifosi restano a secco

I tifosi del Rimini restano a secco. In un raggio di duecento metri dallo stadio Romeo Neri, ed ovviamente anche al suo interno, sarà bandito l’alcol ogni volta in cui in campo scenderanno i giocatori del Rimini. La linea ‘tolleranza zero’ voluta dalla questura attraverso la richiesta avanzata al Comune è tale che qualsiasi partita si giocherà al Neri subirà le restrizioni imposte dall’ordinanza del sindaco, firmata lunedì.

In passato il Comune emetteva un provvedimento restrittivo ogni volta che la partita lo richiedeva. Quest’anno, invece, attraverso l’ordinanza 83, si interviene su tutto il campionato. Il divieto vale infatti "in occasione delle partite del campionato di calcio di Serie C, Girone B, del calendario di Coppa Italia, degli eventuali incontri, anche amichevoli, disputati dalla Rimini Football club e da altre squadre di calcio di ogni categoria”.

Il provvedimento fa alcuni distinguo. Prendiamo i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che si trovano all’interno dello stadio, nelle vie adiacenti e in un raggio di 200 metri. In questo caso ai clienti all’interno dei locali non potranno essere serviti alcolici con una gradazione superiore ai 5 gradi a partire da almeno due ore prima dell’incontro. Al massimo una birra molto leggera, e poco più. Da asporto, invece, sarà tutto vietato. Nessun alcolico dovrà uscire dai locali pubblici.

Invece per le attività commerciali in sede fissa, un alimentari o un supermercato ad esempio, ma anche nei distributori automatici, il divieto di vendere alcolici sarà totale, per tutte quelle attività interne o nel raggio di 200 metri dall’impianto sportivo, almeno due ore prima che inizi la partita di calcio. A salvarsi saranno solo le consegne a domicilio effettuate dagli esercizi commerciali.

Il provvedimento diventato attivo da lunedì va ben oltre il semplice divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro adottato tante volte durante appuntamenti sportivi o eventi turistici. Per chi non rispetterà l’ordinanza sono previste sanzioni che variano tra 500 a 5mila euro, con la possibilità del pagamento in forma ridotta pari a mille euro.

a.ol.