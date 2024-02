Alcolici serviti dopo le tre. Locale multato

Cocktail sul bancone di un locale di viale Regina Margherita. Peccato solo che fossero passate da un bel pezzo le 3 di notte, limite massimo consentito per la vendita di alcolici nei pubblici esercizi in base al regolamento di polizia urbana di Rimini. I vigili hanno presentato il conto al titolare del bar, il quale dovrà ora aprire il portafoglio e pagare una multa particolarmente salata. Non è il solo ad essere incappato, durante il fine settimana, nei controlli svolti dagli agenti della polizia locale di Rimini. I vigili della squadra giudiziaria sono stati impegnati nella zone di viale Principe di Piemonte, con un posto di blocco per sottoporre gli automobilisti di passaggio all’etilometro. In tutto sono 25 i conducenti che hanno ‘soffiato’ all’interno della sonda: per 12 di loro lo strumento ha dato esito positivo. Quattro automobilisti sono stati trovati con un tasso alcolemico compreso tra a 0,8 e 1,5 grammi per litro incappando non solo nel ritiro della patente e nella decurtazione di 10 punti: per loro è infatti scattata anche una denuncia. Sette invece sono stati pizzicati al di sopra del limite consentito (0,5 g/L) ma con un tasso inferiore a 0,8 g/l: per loro è arrivata la sola sanzione amministrativa. Nei guai anche un minorenne sorpreso alla guida di uno scooter con un tasso superiore al limite: oltre alla sanzione, potrà prendere la patente solo dopo il compimento dei 21 anni. Non solo alcol. Nel fine settimana degli agenti della polizia locale, non sono mancati i controlli per la lotta allo spaccio. Un giovane è stato arrestato in zona Rimini Sud. Gli agenti lo hanno colto in flagrante mentre vendeva hashish ad un altro uomo. Addosso aveva 19 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Una volta identificato, è stato posto gli arresti domiciliari.