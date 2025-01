Alcoltest alla cena dello Ial

In linea con le nuove direttive del codice della Strada, lo Ial scuola di ristorazione in viale Torino, a Riccione, promuove il progetto ‘Bevi bene. Guida sicuro’. È stato presentato durante la prima cena didattica del 2025, ‘Parigi- Riccione solo andata’, che ha visto la cucina classica francese sposare i vini romagnoli. Un’occasione per offrire agli ospiti un alcoltest monouso, per valutare il grado alcolico prima di tornare a casa in auto. Gesto che si ripeterà come prevenzione in altre cene. È Una didattica che non esclude la conoscenza dei più famosi vini e cocktail, ma sempre con materie prime di qualità e in quantità moderata. La direttrice Paola Frontini (nella foto) precisa: "Come scuola non siamo contrari alle bevande alcoliche, ma al loro uso smodato e, soprattutto, al mettersi alla guida dopo aver bevuto troppo. Intendiamo favorire la cultura della qualità di ciò che si beve e della legalità. Bere bene va bene, ma sempre con moderazione, soprattutto se si tratta di ragazzi. Se però capita di bere troppo, non rischiare la vita mettendosi alla guida".

Nives Concolino