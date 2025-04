Aldo Drudi firma il nuovo look della stazione

Nuovo look per la stazione di Misano. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria. L’intervento prevede la sostituzione delle vecchie vetrate che risentivano del tempo e apparivano deteriorate, con nuove lamiere. Allo stesso tempo saranno riqualificate di tutte le parti in metallo, e si procederà con la verniciatura dei sottopassi e con altre manutenzioni degli arredi esistenti. Oltre a donare nuova vita all’intera area, i lavori mirano anche a un miglioramento della sicurezza della zona.

I nuovi pannelli saranno serigrafati con una grafica che richiama #RideOnColors, il progetto di brand identity sviluppato da Aldo Drudi a partire dalle vie di fuga del Misano World Circuit. Quello che inizialmente era pensato come elemento per caratterizzare gli spazi di fuga del circuito, oggi si è evoluto fino a diventare un progetto di marketing territoriale.

La grafica dei nuovi pannelli, realizzata dallo stesso Drudi, è un rimando ai colori di questa terra che finisce in mare, in una miscela di velocità che richiama la connessione tra Misano, il circuito e la Riders’ Land. "Questa caratterizzazione ha lo scopo di creare un’associazione diretta tra Misano e la pista – spiega il sindaco Fabrizio Piccioni – in modo che chi transiterà da qui in treno potrà, anche senza fermarsi, ricordarsi di Misano come terra dei motori. È lo scopo di questo intervento, oltre a quello di avere una stazione risistemata e bella da vedere". Soddisfatto anche l’assessore ai Lavori pubblici, Nicola Schivardi: "Si tratta di una riqualificazione importante perché riguarda quello che rappresenta il nostro biglietto da visita per quanti arrivano a Misano in treno. Fornire un colpo d’occhio piacevole e accattivante era uno degli obiettivi di questa legislatura. Alla sostituzione delle vetrate faranno seguito la ritinteggiatura dei sottopassi e la verniciatura della facciata della stazione". L’importo dei lavori ammonta a 50mila euro.