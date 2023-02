Alessandra Costante è il nuovo segretario generale della Fnsi. È stata eletta dai giornalisti riuniti in congresso a Riccione. Costante, già vicesegretario e guida del sindacato in Liguria, succede a Raffaele Lorusso. Il congresso si è concluso ieri, in una giornata caratterizzata dall’intervento del sottosegretario all’editoria Andrea Barachini: "La strada maestra – ha detto – non è sostituire l’editoria tradizionale, ma integrarla con il digitale". Barachini ha parlato "del mondo digitale, un’onda oceanica, ma dobbiamo evitare che si trasformi in uno tsunami. Il digitale sia volano di uno sviluppo occupazionale ma dentro regole chiare e nette".