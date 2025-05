Alessandro Giacumbo, giovane tifoso dell'Inter, realizza il sogno di calcare San Siro in Champions

Per un bambino di 10 anni, tifoso sfegatato dell’Inter, calcare il prato di San Siro in una notte di Champions è un’emozione che va oltre ogni fantasia. Ma per Alessandro Giacumbo, giovane interista di Rimini, questo sogno si è trasformato in realtà proprio nella notte più magica dell’anno: la semifinale di ritorno tra Inter e Barcellona, giocata in una memorabile sera di maggio, sotto le luci incandescenti di uno stadio impazzito. Una partita entrata già nella storia, vinta 4-3 dai nerazzurri, che ha spalancato le porte della finale di Champions League.

E mentre sugli spalti si respirava l’adrenalina di una battaglia epica, lì, in mezzo al campo, c’era anche Alessandro. Con il cuore che batteva all’impazzata e gli occhi sognanti, ha avuto il privilegio di accompagnare i giocatori nel momento più emozionante: l’ingresso in campo.

"È stato un contatto personale" racconta il padre, l’avvocato Massimiliano Giacumbo. "L’Inter Club di Cattolica, molto attivo sul territorio, ha avuto la possibilità di designare un bambino come player mascot. I criteri erano chiari: massimo 10 anni e un’altezza inferiore a 1 metro e 40. Hanno pensato a mio figlio. È stata una sorpresa immensa, un gesto che porteremo nel cuore. Li ringraziamo infinitamente".

Quando la famiglia ha ricevuto la notizia, l’emozione è esplosa. "Avevamo già i biglietti per il primo anello, e per fortuna: altrimenti non avremmo potuto accompagnarlo fino al punto di ritrovo. Alle 19.30 lo abbiamo lasciato al box office dell’Inter. Indossava il completo ufficiale della Champions League, con un sorriso infinito. Vederlo camminare verso il tunnel è stato come vederlo entrare in un sogno".

Alessandro ha poi accompagnato Eric Garcia del Barcellona, e nonostante il cuore nerazzurro, la gioia era incontenibile. "Prima di entrare in campo ha incrociato lo sguardo di Lautaro Martinez, che con un gesto affettuoso gli ha scompigliato i capelli. È stato un attimo, ma per mio figlio è stato come ricevere la benedizione di un campione".

E anche se ha camminato accanto a un giocatore avversario, Alessandro era felicissimo. "Garcia ha persino segnato un gol quella sera. Ma la cosa più bella era l’orgoglio di mio figlio per essere stato parte di una serata che nessun interista dimenticherà mai".

"È stata una partita storica, una vera battaglia – conclude Massimiliano –. L’Inter ha vinto 4-3 in una semifinale mozzafiato, davanti a uno stadio che tremava di passione. E sapere che nostro figlio era lì, sul prato di San Siro, in una serata così grande, è un’emozione che non ha prezzo. Lo racconteremo per sempre, perché quella notte di maggio non è stata solo una vittoria, ma la realizzazione del sogno più puro: quello di un bambino innamorato del calcio".

Riccardo Bianchini