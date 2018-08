Rimini, 11 agosto 2018 - L'urto con un altro cicloamatore, il volo sull'asfalto. E l'auto che viaggiava in senso opposto non ha potuto fare nulla per evitarlo. E' morto così Alessandro Lazzarini, 59enne riminese, coinvolto nel tragico incidente di questa mattina in via del Colle sulle colline di Coriano.

L'uomo è stato portato via in elicottero in condizioni disperate, ed è morto durante il viaggio al Bufalini di Cesena. Da una prima ricostruzione, pare che Lazzarini stesse percorrendo la strada in discesa quando si è toccato con un altro dei ciclisti che pedalavano con lui. Il 59enne ha perso il controllo della bici ed è caduto, dall'altra parte arrivava una Volkswagen Golf guidata da un 37enne corianese e l'impatto è stato inevitabile. Lazzarini, molto conosciuto a Rimini, lascia la moglie e il figlio.