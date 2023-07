Alessandro Sabba morto a 55 anni nell’incidente in scooter a Novafeltria

Novafeltria, 8 luglio 2023 - Tragedia nel cuore della notte a Novafeltria. Alessandro Sabba, 55 anni, titolare di “Ale Acconciature”, ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto attorno alle 2.30 in via XXIV Maggio.

Sabba aveva trascorso la serata allo stadio comunale di Secchiano, contribuendo all'organizzazione del torneo 'Copa Nova'. Nel percorrere la strada di ritorno verso casa, in sella ad uno scooter 250 della Yamaha, avrebbe perso il controllo, andando a schiantarsi contro un albero.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitati i mezzi dei soccorritori. A lungo il personale sanitario ha provato a rianimarlo, ma alla fine non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Sabba era persona molto nota a Novafeltria, paese in cui lavorava e viveva.