Alessia Valducci parla della parità di genere

Certificazione di parità di genere, per ridurre squilibri di stipendio, carriera, opportunità tra donne e uomini nel mondo del lavoro. Si parlerà di questo oggi alle 15 a Villa Verucchio nell’incontro promosso dalle Acli provinciali e dal Coordinamento Donne Acli Rimini con la Regione, al centro civico. Un incontro rivolto ai cittadini ma anche alle aziende e agli operatori del settore, che vede come relatori amministratori locali, regionali e esperti di settore. Tra gli ospiti Alessia Valducci, presidente del Gruppo Valpharma, azienda che ha già intrapreso il percorso per ottenere la Certificazione della parità di genere. L’incontro è a ingresso libero ed è possibile seguirlo anche in streaming, mandando una mail a manuela.angelini@gmail.com.