Alex Cavazze scomparso, familiari e amici da Parma a Rimini per cercarlo

Rimini, 6 agosto 2023 – Sono arrivati in massa oggi a Rimini, per cercarlo. Sono i familiari e i cugini di Alexandro Cavazze, 42enne residente nella provincia di Parma, di cui non si hanno più notizie da mercoledì scorso.

Alex (come lo chiamano in tanti) era partito in treno per venire a Rimini per qualche giorno di vacanza, ma da allora non si hanno più notizie.

Non risponde più al telefono, che a quanto pare ha venduto dopo la sua partenza da Parma. Ieri una ventina di familiari e amici sono venuti a Rimini per cercarlo, partendo dalla zona di Marebello e poi allargando le ricerche nelle zone vicine.

"Siamo davvero disperati, non è da lui scomparire così, nel nulla. Chiunque possa avere notizie ci contatti al più presto", dice Alessandro, uno dei suoi cugini.

I familiari temono sia accaduto qualcosa di grave: purtroppo Alex ha problemi con la droga. Anche i carabinieri lo stanno cercando, ma finora senza successo.

Chi ha visto Alex o ha comunque informazioni su di lui, è pregato di telefonare al numero 333.4099815.