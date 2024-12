Alfredo Panzini sarà celebrato in un convegno a Venezia

"Dal 2025 Alfredo Panzini sarà celebrato con un convegno internazionale a Venezia, in collaborazione con l’università Ca’ Foscari. Vogliamo riscoprire il valore delle sue opere all’estero e dare nuova luce alla sua figura" annuncia il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti (foto). L’anno straordinario dedicato a Panzini, in occasione del 160esimo anniversario dalla nascita, ha lasciato il segno. L’ultimo incontro, tenutosi il 14 dicembre scorso a Casa Finotti con il professor Alessandro Scarsella, ha suggellato un percorso di riscoperta e passione per l’autore bellariese. Ma ora, la cittadina guarda lontano. L’eco di Panzini non si fermerà ai confini locali: volerà sulle ali della letteratura fino a Venezia, culla della cultura internazionale. "Sfogliando i suoi scritti, abbiamo trovato Panzini in Spagna, in America, nei Balcani (Romania e Slovenia). Molti dei suoi libri vivono altrove ma qui in Italia sono caduti nell’oblio – ricorda il sindaco – Questo convegno è la nostra risposta: restituire a Panzini il posto che merita nella letteratura mondiale".

La Giunta comunale ha approvato con convinzione il progetto, affidandolo alla Società italiana di comparatistica letteraria. Un’iniziativa che trasformerà Panzini in ambasciatore culturale, portando a Venezia studiosi, docenti e appassionati provenienti da ogni angolo del pianeta. Il titolo del convegno, ‘Alfredo Panzini: la lingua, le lingue, le traduzioni’, racchiude in sé l’anima poliedrica di uno scrittore che, come pochi, ha saputo attraversare confini e tradizioni. L’evento sarà arricchito da una ‘call for papers’ internazionale, con la pubblicazione degli interventi più significativi sulla prestigiosa rivista ‘Comparatistica’. Biblion Edizioni, editore di riferimento per eventi di respiro globale, curerà l’ospitalità e l’organizzazione, accogliendo a Venezia almeno dieci esperti del settore. Il valore del progetto è fissato in 6.039 euro, già stanziati nel bilancio comunale 2024-2026. Una cifra che non rappresenta solo un investimento economico, ma il simbolo di un impegno più profondo: quello di riportare in vita un grande narratore, restituendo al mondo la sua voce. "Venezia sarà la cornice perfetta per far risuonare il nome di Panzini – afferma Giorgetti – Questo convegno è un ponte tra passato e futuro, tra Bellaria e il mondo".

Aldo Di Tommaso