Alice Mangione è ’Nuda e cruda’: "Vi farò ridere con le mie fragilità"

Alice Mangione è Nuda e cruda. L’attrice stasera (sipario alle 21) sarà di scena al teatro Astra col suo nuovo spettacolo. In Nuda e cruda la mamma dei ‘Pozzolis family’, il format che narra la vita famigliare in maniera ironica, si racconta in un modo inedito e, al solito, pieno di ironia.

Come nasce lo spettacolo?

"Da un desiderio e dal bisogno di passare un paio d’ore sul palco da sola. Che poi da sola non sono, perché ogni spettacolo è costruito insieme al pubblico e ogni data è diversa dalla precedente. Mi chiedo sempre come sarà la serata e per me è tutte le vole una sorpresa".

Lei è tra i volti più conosciuti degli stand-up commedian italiani. Ma Nuda e cruda è qualcosa di diverso, rispetto agli altri spettacoli.

"Non è uno spettacolo di stand- up comedy. In Nuda e cruda ci sono tutti i generi che mi appartengono. Direi che è un varietà in cui ballo, canto, recito, parolo e improvviso con il pubblico. Ci sono parti in cui non ci vado neanche per il sottile e metto a nudo una parte di me, lasciandomi andare a confessioni che solo sul palco potrei fare".

Quant’è difficile ’confessarsi’ sul palco?

"Lo è. Soprattutto le prime volte. Ma era necessario tirare fuori la verità e farmi vedere fragile, facendomi forza e appoggiandomi a cose personali, in un modo che non avevo mai sperimentato prima. Lo faccio in un luogo protetto, il palcoscenico, in cui mi sento a casa. In altri contesti, magari durante un’intervista, non riuscirei".

Come mai?

"Il palco è il mio habitat naturale, che mi fa sentire tranquilla e protetta da tutto".

Lei è conosciuta soprattutto per il format comico The Pozzolis family con i suoi famigliari. Com’è recitare da sola?

"È venuto tutto molto naturale. Ad esempio il tema della maternità e della famiglia sono cose che non vengono mai trattate. Il mio desiderio era quello di parlare di altro e il processo creativo è andato da sé. E poi è bello partire per la tournèe da sola e salutare tutti per un weekend".

Questa non è la sua prima volta in Riviera. Che rapporti ha con questa terra?

"Sono stata a Rimini anche l’anno scorso: come ogni volta che ci ricapito ho subito cominciato a cercare casa sognando un po’ ad occhi aperti. Sarebbe bello lasciare il caos di Milano per vivere al mare, soprattutto in inverno".

Federico Tommasini