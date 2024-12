Alice Parma nominata vicecapogruppo Pd: focus su sanità e turismo

Alice Parma, dopo la mancata nomina ad assessore, ha ottenuto il ruolo di vicecapogruppo Pd nella prima seduta dell’assemblea legislativa regionale. L'ex sindaca di Santarcangelo, ora consigliera regionale, ha sottolineato l'importanza della sanità e del fondo sociale come priorità, insieme allo sviluppo del turismo attraverso infrastrutture e promozione.

Durante la seduta, Parma ha posato per una foto di rito con l'altra consigliera regionale eletta nel Riminese, Emma Petitti, e con Roberta Frisoni, nominata in giunta dal presidente Michele de Pascale. La Frisoni ha ricevuto deleghe importanti come turismo, rigenerazione alberghiera e delle colonie, commercio, sport e demanio.

Parma ha commentato: "La nostra priorità saranno la tenuta della sanità e del fondo sociale e lo sviluppo del turismo sia sul fronte infrastrutture che su quello della promozione. Bene ha fatto de Pascale a convocare subito il patto per il lavoro e il clima, perché è da qui che si riparte: lavoro e imprese".

Emma Petitti ha dichiarato: "Con l’insediamento della nuova giunta di de Pascale si chiude la mia esperienza da presidente dell’assemblea regionale. Ora si apre una nuova fase ricca di stimoli e sfide, grazie alla fiducia della comunità riminese".

Roberta Frisoni ha aggiunto: "La volontà è di lavorare in modo trasversale sui temi strategici del programma di mandato. La rigenerazione della fascia turistica e la riqualificazione di hotel ed ex colonie necessitano di un’azione trasversale che intreccia vari ambiti e competenze".