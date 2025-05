Alissa Jung presenta il nuovo film: "Sono stata ispirata dalla Riviera"

Proiezione con ospiti oggi alle 16,30, nella multisala Giometti di Riccione. Alissa Jung presenta il film drammatico Paternal Leave, che dopo un’importante carriera da attrice, la vede al debutto come regista. In sala anche Luca Marinelli, che con Juli Grabenhenrich è protagonista del lungometraggio, sostenuto dall’Emilia-Romagna film commission, in uscita oggi al cinema con la Vision Distribution e premiato di recente anche al Bellaria Film Festival. La pellicola, che nel cast annovera pure Arturo Gabriellini, Gaia Rinaldi e Joy Falletti Cardillo, intreccia forti emozioni, suscitando tante riflessioni. Al centro la quindicenne tedesca Leo che, scoperto di avere un padre italiano, fugge in treno verso la riviera ravennate per conoscerlo.

Com’è nato e cosa ha ispirato questo film? "Il film è nato da un mio desiderio di esplorare il rapporto tra genitore e figlio, cosa per me molto importante, perché accompagna tutta la vita. Nello specifico ho parlato di questo papà assente, cercando di capirlo. Si tratta di una storia inventata, ma per raccontarla ho fatto una ricerca. Ho visto tantissimi documentari, ho parlato con persone cresciute senza padre. In sintesi Paternal Leave è una storia imbastita sulla base di tante storie".

Perché ha ambientato il film sui lidi ravennati? "È stata una coincidenza. Mi trovavo a Bologna con mia figlia e dato che lei voleva vedere il mare, siamo andate in spiaggia vicino a Ravenna. Quel posto così vuoto, chiuso dalle dune, ma con persone splendide, mi ha subito affascinata. Avevo già in mente questa storia della figlia alla ricerca del padre Paolo, che ho visto subito muoversi lì, come pure Leo. Di fatto quel luogo, che ho esplorato bene, mi ha regalato tante idee da inserire nella storia".

Cos’ha provato nel dirigere Marinelli? "Luca (conosciuto sul set di Maria di Nazaret, col quale poi è convolata a nozze ndr) è un grandissimo attore. Girare un film con un professionista del genere è un regalo. Poi per Juli è stato un padre perfetto, si è reso conto dei suoi 15 anni e l’ha messa a suo agio. Nella scena l’ha fatta stare bene".

Nives Concolino