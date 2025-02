Alla canna del gas. Bollette alle stelle: "Centinaia di famiglie chiedono di rateizzare"

Mille euro in più di spesa – in media – per le famiglie riminesi nel 2025, per le bollette di gas e luce. L’allarme lo aveva lanciato la Federconsumatori Rimini, facendo una stima sulla base del proprio osservatorio. E la ’stangata’ rischia di essere ancora più pesante. Perché nella nostra provincia stiamo consumando più gas, a causa di un inverno piuttosto rigido. Maggiori consumi che pesano come macigni sulle bollette, già gravate dall’aumento del costo del gas e delle spese fisse. E aumentano le famiglie che non pagano (perché non ce la fanno proprio) o che chiedono di rateizzare le bollette.

"Abbiamo centinaia e centinaia di richieste di rateizzazione delle bollette, in particolare quelle del gas", conferma Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Sgr (Società gas Rimini). Che è ancora il maggior fornitore di gas nel Riminese. Nella nostra provincia Sgr ha oltre 125mila clienti per il gas, e 75mila per l’energia elettrica. "Partiamo da un dato di fatto – continua Pastesini – I consumi di gas sono aumentati in maniera significativa nell’ultimo periodo, a causa del freddo. Lo dicono i dati del meteo che abbiamo registrato. Nel comune di Rimini, nel dicembre 2024, la temperatura media è stata pari a 6,5 gradi contro i 12 del dicembre 2023. Il mese scorso invece la temperatura media si è attestata a 7,4 gradi, contro gli 11,5 del 2024 e i 9,6 del 2023". Questo ha comportato inevitabilmente un incremento dei consumi. "Dal novembre 2024 al gennaio scorso abbiamo registrato un aumento di consumi del 10 per cento". E si è visto tutto, nelle bollette.

La crescita dei consumi è un fattore, non l’unico. "Pesa l’aumento del costo del gas, provocato dalle situazioni geopolitiche. La scadenza dell’accordo tra Gazprom e Naftogaz ha interrotto da gennaio il flusso di gas russo attraverso l’Ucraina, costringendo l’Europa a cercare delle alternative più costose. A inasprire la situazione, le interruzioni non programmate in Norvegia che stanno limitando le esportazioni verso l’Europa". Ma sul mercato del gas "influiscono anche le tensioni in Medio Oriente e l’incertezza sui dazi Usa per il gas naturale liquefatto, che creano ulteriore instabilità". A tutto questo "va aggiunto che l’Europa ha scorte di gas inferiori rispetto al passato".

Il gas costa più caro e "sono terminate le agevolazioni che avevano consentito di contenere la spesa per le bollette. L’Iva è ritornata al 22 per cento da un anno e gli oneri di sistema sono stati integralmente reintrodotti. Il combinato disposto di questi fattori fa sì che le bollette siano più alte". Tra il 2021 e il 2022 "arrivammo a 15mila richieste di rateizzazione nel Riminese – ricorda Pastesini – Siamo lontani da quei livelli, ma le richieste stanno crescendo". Una situazione di fronte alla quale "Sgr – conclude Pastesini – ha messo in campo varie soluzioni, proprio per andare incontro agli utenti. Da anni diamo la possibilità della fatturazione mensile delle bollette e proponiamo le rateizzazioni".