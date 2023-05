Alla Casa della cultura di San Giovanni mostra gioco per imparare ad amare gli alberi

Domenica scorsa alla Casa della cultura, in piazza Silvagni a San Giovanni in Marignano è stata aperta al pubblico "Alberi - Partiture del cuore" una mostra-animata con laboratori che coinvolge bambini dai 2 agli 8 anni, famiglie e scuole. Si tratta di una mostra-gioco per scoprire la natura attraverso l’arte in tutte le sue forme, per imparare ad amare gli alberi, elementi fondamentali dell’ecosistema-Terra. Un’esposizione interattiva con filmati sonori, esperienze sensoriali e riproduzioni di quadri di Monet, Van Gogh, Mondrian, Klimt e Magritte, tutti artisti famosi che hanno dato la loro interpretazione del bosco. Durante l’evento si sono potuti ammirare, e ascoltare, accostamenti di pittura e musica e annusare anche resine e foglie, durante il percorso ci sono spazi-laboratorio per creare gioielli arborei e cartoline e si è tenuto anche un concerto itinerante per le sale della mostra. L’iniziativa sarà ripetuta nei weekend del 20 e del 27 maggio, visto il grande successo della prima giornata. Questa, per il comune di San Giovanni, è stata anche l’occasione per inaugurare la Casa della Cultura dopo la recente ristrutturazione.

Anna Ubaldi I D