Alla Champion serve un responsabile di negozio

Il negozio Champion store di viale Regina Elena a Rimini sta selezionando uno store coordinator. I candidati devono aver maturato esperienza nel ruolo all’interno di aziende del settore retail caratterizzate dall’ attenzione verso il cliente tramite la vendita assistita.

Si richiedono: diploma, esperienza lavorativa nella mansione, patente B e automunito, capacità di leadership, problem solving, orientamento all’obiettivo e ottime capacità relazionali. L’orario di lavoro previsto è dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. Martedì giorno di chiusura. Si prevede un giorno di riposo settimanale. Contratto a tempo determinato, più buoni pasto, bonus e formazione. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 90377 - D. Lgs. n. 1982006).

Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi è necesssario cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse.