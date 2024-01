Alla Euro Cooling System serve un impiegato

La ditta Euro Cooling System di Coriano sta ricercando un impiegato tecnico commerciale a cui affidare la bollettazione, i preventivi per i clienti, la gestione del centralino, la gestione della clientela, la logistica e la spedizione delle merci. Si richiede conoscenza della lingua inglese a livello B1 o B2, conoscenza di Office, uso della posta elettronica, possesso di patente B e auto propria. È preferibile una persona con esperienza nella mansione. Il candidato dovrà rendersi disponibile ad effettuare trasferte in occasione delle due fiere annuali di settore a cui partecipa l’azienda. Si propone un contratto a tempo determinato con orario a tempo pieno. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.