Alla Fiera dell’Oliva ‘raccolto’ un assegno per le attività dello Ior

Un assegno di 1000 euro per l’Istituto Oncologico Romagnolo. La somma è stata raccolta la ‘Fiera dell’Oliva e dei prodotti autunnali’ che si è tenuta a Coriano nelle due domneiche del 19 e 26 novembre. Ieri mattina l’assegno è stato consegnato da Cristian Brandi e Giampaolo Felici, rispettivamente presidente e delegato del Consorzio Macellerie Verde e Sole. A rappresentare lo Ior in municipio c’era la consigliera dell’Istituto per Riccione, Rita Leardini. "Siamo orgogliosi di poter dare anche quest’anno un aiuto all’Istituto Oncologico Romagnolo – spiega il presidente del Consorzio Cristian Brandi – del quale ci sentiamo particolarmente vicini". Rita Leardni ha ringraziato "a nome di tutto l’Istituto Oncologico Romagnolo vorrei ringraziare il Consorzio Macellerie Verde e Sole per il sostegno e la sensibilità dimostrata anche quest’anno. Ogni contributo è prezioso. Questo contributo verrà destinato al servizio di accompagnamento per pazienti oncologici presso i luoghi di cura".