Alla Gambalunga concerto di Natale con il coro gospel

Brani della musical gospel e spiritual rivisitati in chiave pop e rock. L’appuntametno è per domani pomeriggio (16,30) alla biblioteca Gambalunga con il concerto di Natale del coro To Be Choir diretto da Valentina Cortesi, che è anche la voce solista del gruppo nato nel 2014 a Ravenna. Immancabili le più famose canzoni di Natale, insieme a brani della musica afroamericana contaminati dalla pop music. Un concerto che esplorerà la sfera più spirituale e profonda della black music: ritmi e armonie molto vicini a soul, blues, r&b, funk. Ad accompagnare i 30 coristi saranno Giovanni Sandrini alla chitarra, Enrico Ronzani al pianoforte, Matteo Tiozzo al basso, Mattia Mingarini alla batteria, l’ingresso al concerto è libero.