Alla gara dei tartufi vince ancora Belen

La cerca del tartufo bianco? Ci vuole il fiuto femminile. Dei 5 cani premiati alla Fiera di Sant’Agata Feltria per la tradizionale gara per cani da tartufo, ben 4 sono femmine. Erano 24 i concorrenti in gara (18 femmine e 6 maschi), tra cui 5 cani provenienti dalla Svizzera. Dopo le eliminatorie, Belen ancora una volta ha messo tutti in riga. Questo bracco di 10 anni, condotto da Marco Docci di Novafetria, ha scovato ben 3 tartufi: si è aggiudicata il primo posto e ha vinto un prosciutto. Argento per Viola, condotta da Cristian Fiori, lagotto di 8 anni. Il bronzo a India, altro lagotto, condotto da Lidiana Zoli.

m.c.