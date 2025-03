Alla guida da 15 anni: "Passione infinita"

In un mondo dominato dallo streaming, ‘Zona Disco’ è l’ultimo negozio di vinili a Rimini.

Louis de Ruiter, olandese trapiantato in città per amore, da quindici anni porta avanti questa passione: "I classici non muoiono mai". Dai Beatles ai Pink Floyd, fino agli artisti più recenti, il negozio è un punto di riferimento per chi ama la musica fisica. "Molti giovani restano affascinati dai vinili, ma non sanno come maneggiarli", racconta. Nonostante le difficoltà, Louis non ha mai pensato di chiudere: "Alla fine finisce sempre bene".