Alla guida ubriaco fradicio. Fermato mentre procede a zigzag

Procedeva a zig zag lungo la via Santarcangiolese, in una calda domenica pomeriggio, al volante della sua Fiat 500X. Un’andatura incerta e pericolosa, che non è sfuggita all’attenzione di una pattuglia della Polizia locale della Valmarecchia. Gli agenti hanno immediatamente intimato l’alt al conducente, un 30enne residente a Santarcangelo, trovandosi davanti a una scena purtroppo ben nota. I successivi accertamenti hanno confermato i sospetti: l’uomo era al volante con un tasso alcolemico di quasi 3 grammi per litro di sangue, ben oltre la soglia dello 0,5 prevista dal codice della strada, e vicinissimo ai livelli clinicamente associati al coma etilico.

Non si trattava della sua prima infrazione. Il giovane era già stato sanzionato nel 2023 per guida in stato di ebbrezza, a conferma di una pericolosa abitudine. Questa volta, per lui è scattata la denuncia e il sequestro del veicolo, finalizzato alla successiva confisca. L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di controlli straordinari messi in campo dalla Polizia locale della Valmarecchia nell’ambito di una campagna intensificata contro l’illegalità stradale. Lo scorso maggio le pattuglie dislocate tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana hanno monitorato le principali strade del comprensorio – via Emilia, Santarcangiolese e Marecchiese – fermando in dieci giorni ben 182 veicoli e accertando 36 violazioni.

A essere sanzionati non sono stati solo casi di guida pericolosa come quello del 30enne: tra le infrazioni più comuni, spiccano i sorpassi vietati, l’assenza di documenti obbligatori, l’utilizzo improprio dei fari e la mancata osservanza della segnaletica.