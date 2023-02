Alla guida ubriaco: tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito

Un sessantenne è stato fermato dalla Polizia civile di San Marino nell’ambito di un controllo stradale: l’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, dopo essere risultato positivo al test con un un tasso alcolemico quasi quattro volte superiore a quello consentito per legge. Al sessantenne è stata ritirata la patente. La Polizia civile, la scorsa settimana, è intervenuta per i rilievi in 7 incidenti, di cui 4 con feriti. Rintracciata, inoltre, la conducente di un veicolo con targa italiana che si era data alla fuga dopo essere stata coinvolta in un incidente con danni a cose. Il mezzo, rientrato a San Marino, è stato fermato dalla Guardia di Rocca: la conducente, riminese classe 1961, ha ammesso le proprie colpe ed è stata denunciata per non aver subito segnalato l’accaduto.