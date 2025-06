Alla palestra di via Abruzzi spuntano le ali. Ampliamento finanziato dal fondo regionale

Mezzo milione di euro per ampliare il palazzetto di viale Abruzzi a Riccione. L’amministrazione comunale aveva partecipato a un bando. Alla chiusura della procedura sono stati 49 in tutto i progetti considerati meritevoli di un contributo regionale. Tra questi c’era il palazzetto riccionese. Con il contributo assicurato, parte del fondo complessivo di 20,5 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione, sarà possibile far partire i lavori nella struttura. Il progetto prevede la realizzazione di due nuove ali destinate ad accogliere attività sportive e ricreative. Sono previsti anche interventi sulla struttura esistente per migliorarne l’efficienza energetica, la sicurezza e l’accessibilità. Le due strutture laterali avranno funzioni specifiche. Quella di destra sarà dedicata alle discipline quali travi e volteggi. Saranno ricavati anche spazi adatti ad allenamenti di livello internazionale e una postazione per la fisioterapia. Nell’ala di sinistra, pensata per i più piccoli e le loro famiglie, verrà ospitata una piccola palestra, una sala polivalente, spazi per l’accoglienza, una segreteria e un deposito. La palestra rinnovata potrà così ospitare numerosi eventi sportivi e collegiali sia di carattere nazionale che internazionale. "Essersi aggiudicati questo bando è motivo di grande orgoglio per la nostra città – premette l’assessore Simone Imola –. Investire in nuovi spazi e riqualificare quelli esistenti vuol dire sostenere le nuove generazioni e promuovere i valori educativi, sociali e aggregativi dello sport".