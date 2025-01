Alla Pechino-Parigi con la 500 del segretario: "Non sarà solo una gara, ma un’esperienza al limite"

Un’impresa che si preannuncia memorabile. Ieri è stata presentata la partecipazione, per la prima volta, di una vettura con targa del Titano Pechino-Parigi, la competizione per auto storiche più impegnativa al mondo. A condurre il pomeriggio Paolo Liguori, il direttore di Tgcom 24, che ha narrato l’impresa fra vari aneddoti e ricordi dei protagonisti. E la protagonista per eccellenza è lei: un’iconica Fiat 500 R del 1973, ribattezzata ‘Lucia’ in onore della figlia del suo proprietario, il segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati, che si appresta a solcare le strade di un percorso leggendario, sfidando deserti, steppe e impervie strade sterrate.

All’evento ieri hanno partecipato anche i 4 protagonisti dell’avventura. Accanto a Federico Pedini Amati, ideatore e pilota, erano presenti Stiven Muccioli, imprenditore, ceo di Bkn301, main sponsor dell’iniziativa, e i veterani Roberto Chiodi e Fabio Longo, con un impressionante curriculum di sette partecipazioni complessive alla Pechino-Parigi. La conferenza è stata preceduta dall’udienza con i Capitani Reggenti a Palazzo Pubblico. "Questa non sarà solo una gara, ma un’esperienza umana e meccanica al limite – assicura Pedini Amati – Affrontare la Pechino-Parigi con una 500, è una sfida nella sfida". "La Pechino-Parigi – sottolinea Chiodi – non è una passeggiata, è l’Everest dei rally per le auto storiche. Racconterò come sempre tutta l’avventura con un diario di bordo quotidiano, foto e filmati".