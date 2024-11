Alla Pizzeria da Carlo si sposano cucina romagnola e partenopea

Dalla fine degli anni ’60, la Pizzeria Da Carlo, nominata 97esima Bottega storica del comune di Rimini, è un autentico punto di riferimento per i riminesi e per la comunità locale che risiede nel quartiere Gaiofana. Da 55 anni, questa storica pizzeria non solo serve deliziose pizze cotte nel tradizionale forno a legna, ma rappresenta anche un simbolo di convivialità e radicamento nel territorio, conosciuto e divenuto famoso per la pizza napoletana e per la cucina romagnola e partenopea. L’impegno per la qualità e l’attenzione alla comunità hanno reso, in oltre mezzo secolo di attività, la Pizzeria Da Carlo molto più di una semplice pizzeria, ma una parte essenziale della storia e dell’identità del luogo. Furono Carlo e Giovanna, genitori dell’attuale gestore, a fondare il locale nel 1969. A loro sono subentrati nel tempo i due figli, Gaetano e Pietro. Attualmente il locale è gestito da Gaetano, che, insieme alla moglie Paola e al figlio Denis (terza generazione), continuano a portare avanti la tradizionale arte della pizza, unita alle apprezzatissime ricette di Carlo e Giovanna, che ancora oggi sono servite nello stesso locale da cui tutto ebbe inizio.