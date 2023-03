Alla Reggiana scattano le pulizie di primavera

Ruderi a cielo aperto, con parti cadenti, bandelle da cantiere che sventolano col garbino, ferri che spuntano dalle murature e finestre smurate pronte ad accogliere senzatetto con la bella stagione. L’ex colonia Reggiana resta al suo posto e all’orizzonte non si vede l’inizio di un cantiere per riqualificarla. Restano, come se il tempo si fosse fermato, anche altre ex colonie in zona Marano. Eppur qualcosa si muove, tanto che già prima dell’estate si potrebbero superare le fotografie di degrado e abbandono che le pagine social dedicate a questa zona propongono da giorni.

Partiamo dalla ex colonia Reggiana. Come premesso non ci sono in cantiere progetti di rifacimento o riqualificazione della struttura. Sotto questo punto di vista resta solo l’impegno della giunta espresso mesi fa di rivalutare la struttura. Quando e come non è dato sapersi. Ciò non toglie che qualcosa si possa fare e l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli mette le mani avanti. "A breve – spiega – partiremo con la pulizia dell’area che circonda la colonia Reggiana. Si tratta di un progetto non solo di pulizia, ma anche di valorizzazione e preservazione di quella zona". Attorno all’edificio, sulla spiaggia, c’è una zona che non è stata toccata dalle concessioni balneari ed è rimasta al naturale. In municipio vogliono rivalutarla. "Sarà creato un giardino con un camminamento per godere di questo habitat naturale. In attesa di dare un futuro riuso alla colonia daremo vita a un progetto di messa in sicurezza attraverso la pulizia da detriti e immondizia di quell’area, ma anche e soprattutto di tutela di un’area naturalistica. Saranno lasciate le dune e verranno sfoltite le sterpaglie, ma mantenute le alberature per dare vita ad una piccola oasi naturale sulla spiaggia". Infine: "Sulla strada sarà sostituita la recinzione e verranno aumentati i punti luce proprio sul giardino". Non è l’unica novità che si prospetta in zona. Torna infatti Rimini park, la società che andrà ad aprire un parcheggio nella zona delle colonie con posteggi da affittare agli albergatori. L’iniziativa era partita prima della pandemia per offrire un servizio con navette agli hotel, ma anche per dare un presidio nella zona delle colonie grazie alle telecamere che 24 ore su 24 controllano l’area di sosta. "Andremo ad aprire già per la Pasqua, per cinque giorni – annuncia Sergio Cannaviello per Rimini Park –. Poi rimarremo aperti nei ponti primaverili, tra il 25 aprile e il primo maggio, prima di aprire in modo continuativo in maggio e andare avanti fino al 10 settembre. Avremo 160 posti auto per due aree accessibili da via Manfroni e via Aleardi, a ridosso delle colonie Casa del Bimbo e Pio XII".

Andrea Oliva