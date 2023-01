Alla riscoperta dei manoscritti di Benedetto XIV

Capolavori riscoperti, che tornano a nuova vita grazie ad Imago, storica casa editrice riminese specializzata in riproduzioni in facsimile di opere d’arte di pregio. Al centro di una delle ultime iniziative di Imago ci sono i manoscritti miniati della collezione di Papa Benedetto XIV (1740-1758). Il bolognese Prospero Lambertini, uno dei maggiori collezionisti di manoscritti della sua epoca, aveva ben chiaro il valore di quest’arte. Divenuto Papa col nome di Benedetto XIV, nel 1740 donò la sua preziosissima raccolta (25mila libri a stampa e 450 manoscritti) all’Università di Bologna, che lo ricorda come ‘Amplificator Maximus’ nell’iscrizione all’ingresso della biblioteca da lui edificata.

Grazie all’alta specializzazione, e con gli accordi di concessione stretti con le più illustri biblioteche, unendo l’antica arte della miniatura alla più moderna tecnologia, Imago è in grado di ottenere libri nuovi e ricercatissimi, conquistando una significativa parte del mercato bibliofilo. Di questo e molto altro si parlerà nel corso di una conferenza che si svolgerà il 25 gennaio prossimo all’Istituto italiano di cultura a Londra.

La conferenza, tenuta da Maria Giovanna Fadiga Mercuri, ambasciatrice e filologa umanistica, e da Barbara Bertoni, direttore di Imago, verte sul racconto delle vicissitudini della collezione Lambertini e della prestigiosa biblioteca Universitaria di Bologna, che conserva questi capolavori. Un ulteriore contributo giungerà dalla British Library di Londra attraverso il resoconto del responsabile della sezione manoscritti John Lee, che illustrerà l’importanza delle edizioni facsimilari nel settore della bibliofilia e dello studio. Saranno presenti gli ambasciatori Inigo Lambertini e Sergio Mercuri.