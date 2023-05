Alla sbarra il rapinatore che investì un’anziana

La giustizia presenta il conto al presunto autore della rapina commessa il 22 aprile scorso nel parcheggio del centro commerciale ‘Le Befane’. Vittima dell’episodio una donna di 87 anni residente in Valmarecchia. Mentre caricava in macchina le buste della spesa, l’anziana era stata avvicinata da un uomo di 38 anni, originario della Campania, che con una mossa rapidissima aveva afferrato la borsetta appoggiata al carrello. Nel tentativo di riprenderla, la dona era stata travolta dall’auto del malvivente che stava tentando di fuggire, ed era finita a terra, battendo la testa. In seguito era stata trasportata d’urgenza in pronto soccorso e per diverse settimane ha lottato tra la vita e la morte a causa di un brutto trauma cranico. Il gip Manuel Bianchi, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha emesso un decreto di giudizio immediato nei confronti del 38enne, difeso dagli avvocati Giordano Varliero e Fabio De Francesco. Dopo la rapina, l’uomo era riuscito a lasciare la provincia di Rimini e a raggiungere un’altra Regione e pensava forse di averla fatta franca, ma si era ritrovato addosso i poliziotti della squadra mobileche lo avevano bloccato dopo essere risaliti alla sua identità.