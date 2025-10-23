Alla sbarra per aver investito il marito: assolta

Si è conclusa con l’assoluzione perché il fatto non sussiste la vicenda giudiziaria che ha investito una 46enne originaria di Novafeltria, finita a processo dopo essere stata querelata dal marito, un italiano di 39 anni, poiché l’uomo sosteneva lo avesse investito (inizialmente volontariamente) con l’auto al culmine di una lite generata dai continui dissapori dalla coppia. Nel corso del dibattimento tenutosi nel tribunale di Arezzo, però, né la testimonianza della madre del 39enne, né quella del suo consulente di parte medico-legale, hanno convinto il giudice sulla verità di quanto riferito. A seguito della sentenza, il giudice ha infatti stabilito come nessun investimento sarebbe mai avvenuto e pertanto nessun danno sarebbe mai stato riportato dall’uomo, già pluripregiudicato anche per reati violenti.

La difesa dell’imputata ha infatti fatto rilevare come la testimonianza della madre del querelante fosse apparsa contraddittoria in diversi punti e contraria in alcuni aspetti rispetto a quanto riferito dal figlio stesso. In aula è stato contestato che per quanto riguarda le lesioni che il 39enne aveva riferito di avere riportato – sostenendo che la moglie gli avesse schiacciato un piede con lo pneumatico dell’automobile –, esse non avrebbero avuto alcun riscontro oggettivo oltre che "non compatibile con la dinamica riferita", ha commentato all’esito del processo l’avvocato Marco Lunedei del Foro di Rimini, che difendeva l’imputata 46enne.

Sullo sfondo della vicenda si è poi stagliata durante il dibattimento una battaglia legale per una separazione travagliata interessata da diverse ramificazioni, di cui il processo per il presunto investimento non era che una piccola parte. La donna 46enne che lavora come assistente alla poltrona in uno studio dentistico della Valmarecchia, "provata psicologicamente e fisicamente da anni di battaglie legali di cui l’accusa di un fatto costituente reato non era altro che un tassello e che riferisce anche di avere subito vessazioni in passato da parte dell’uomo, può quindi finalmente accantonare questa esperienza negativa, con la non marginale consolazione che alla fine è emersa la verità", ha poi concluso il legale della donna assolta poiché il fatto non sussiste, come specificato dal Giudice.

f.z.