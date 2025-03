Alla sbarra per violenza sessuale. Minacce e botte alla sua ex. Dovrà risarcirla con 18mila euro

Assolto per il reato più grave: violenza sessuale aggravata sull’ex compagna. Ma i giudici l’hanno ritenuto comunque colpevole per i maltrattamenti contro di lei, condannandolo a una pena di 2 anni e 8 mesi e a risarcire la donna con 18mila euro. "Ma faremo sicuramente appello", dicono i legali dell’uomo, Paolo Righi e Alessandro Pierotti, certi di poter dimostrare la sua innocenza. La sentenza è arrivata a quasi due anni dall’inizio del processo. Contro l’uomo, un 38enne che lavora come cameriere e barista, le accuse erano molto pesanti. La sua ex compagna, di un paio di anni più grande di lui, lo aveva denunciato per le ripetute aggressioni e minacce subito. Stando a quanto aveva riferito alla polizia, lui la controllava costantemente, la insultava anche in presenza di altre persone, la accusava di tradirlo quando lei si rifiutava di avere rapporti intimi con lui. Offese e minacce iniziate nel 2015 – quando stavano ancora insieme – e che poi nel corso degli anni, in alcune occasioni, erano sfociate in violenze fisiche. E poi, l’accusa più grave: un giorno, nel maggio 2022, l’uomo prima l’avrebbe toccata nelle parti intime poi l’avrebbe costretta a fare sesso contro la sua volontà.

Il processo per il 38enne (sottoposto anche alla misura del divieto di avvicinamento alla donna) è iniziato il 15 giugno 2023. Durante le udienze sono stati sentiti parecchi testimoni. La donna, assistita dall’avvocato Linda Andreani, ha sempre sostenuto di aver subito anche violenze sessuali dal suo ex. Ma nel corso del processo è emerso che alcuni fatti sarebbero andati diversamente. Il pm Luca Bertuzzi aveva chiesto 5 anni di condanna. I giudici invece hanno assolto l’uomo dal reato più grave, la violenza sessuale, e l’hanno condannato solo per i maltrattamenti. "Appena avremo le motivazioni della sentenza presenteremo appello", dicono i legali del 38enne.