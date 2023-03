Alla scoperta del mare di Riccione

Gli anemoni che vivono sulle barriere artificiali soffolte a 200 metri dalla costa riccionese aiutano a studiare la salute del mare. Se ne parlerà sabato dalle 9.45 alle 16 al palazzo del Turismo durante il convegno ‘Il mare di Riccione’, imperniato su due principali punti: ‘Protezione e restauro dell’habitat marino costiero’ e ‘Tecniche sperimentali per il ripristino degli ecosistemi costieri e la difesa della costa’. Esperti e docenti universitari sveleranno i risultati dello studio sull’habitat marino svolto da un gruppo di ricerca internazionale, guidato dall’Università di Bologna che ha realizzato il primo studio integrato degli ecosistemi microbici marini tra Rimini e Riccione. Si farà pure il punto sul progetto WMesh, barriera soffolta antierosione, composta da moduli in cemento ecocompatibile di sei metri per tre, capaci di dissipare buona parte dell’energia del moto ondoso, di favorire lo scorrimento della sabbia verso riva e contrastarne il ritorno. Sistema che agevola l’ossigenazione del fondale e quindi il ripopolamento della fauna marina. Lo dimostra l’oasi che, come attesta Alessandro Vici di Blennius, associazione promotrice dl convegno, si è formata intorno alla barriera. In collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e l’Università di Bologna, nonché col supporto di Blennius (Cooperativa Bagnini, Fondazione Cetacea e Sub Riccione) e la partnership di Edil Impianti 2, l’amministrazione intende dare seguito all’esperimento, lo conferma l’assessore Christian Andruccioli.

Nives Concolino