Alla scoperta del Mondo Antico "Siamo esploratori della memoria"

Un anniversario speciale per il Festival del Mondo Antico che festeggia la sua 25esima edizione e, come ricorda il direttore dei Musei di Rimini Giovanni Sassu, "nelle società antiche si diventava maggiorenni a 25 anni". La manifestazione, che per il 2023 sposa il titolo "La memoria del tempo", inaugura venerdì e proseguirà fino al 21 luglio, con appuntamenti diffusi tra l’Arena Francesca da Rimini e il Lapidario del Museo della Città fino a raggiungere Riccione, Cattolica, Verucchio, Santarcangelo e San Marino. Un tour culturale che invita a interrogarsi sulle diverse sfaccettature della memoria, dal racconto orale al rapporto dell’uomo con la tecnologia.

"La funzione di questo festival è costruire la memoria, esplorare il ricordo come coscienza e conoscenza del passato", aggiunge Sassu. Un programma intenso con i talk degli "Incontri serali", a cui si affiancano presentazioni di libri, le attività didattiche di "Piccolo Mondo Antico Festival", le visite guidate e, ancora, la sezione "Altrove" con attività promosse nel Riminese.

Anche quest’anno intervengono importanti relatori come gli storici Giovanni Brizzi e Giorgio Ieranò che inaugureranno gli "Incontri serali", venerdì, alle 21, all’Arena Francesca da Rimini con un evento dedicato alla tradizione orale della memoria. Appuntamento poi il 30 giugno, sempre all’Arena alle 21.30, con la giornalista Francesca Schianchi che parlerà di giornalismo e memoria; il 5 luglio zoom sull’archeologia con Annalisa Pozzi e Cristian Tassinari. Due poi le serate al Lapidario: il 7 luglio Massimiliano Bucchi e Silvio Castiglioni affronteranno il tema del digitale, e il 14 Marcello Flores e Michela Ponzani parleranno di "Buona e cattiva memoria". Si torna di nuovo all’Arena: il 21 luglio lo studioso Fabio Isman si concentrerà, in dialogo con Giovanni Sassu, sull’arte trafugata dai nazisti.

Lina Colasanto