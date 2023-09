Alla scoperta della linea Gotica in Valconca. Parte domenica la cicloturistica nella storia

Un gruppo di amici, appassionati di storia del territorio locale, promuove per questa domenica 24 settembre, con partenza da Montefiore alle ore 9 circa, la prima edizione di una cicloturistica che si snoderà per i punti strategici dell’antica Linea Gotica della seconda guerra mondiale lungo le strade della Valconca. "La Gotica è una cicloturistica – spiegano i 4 promotori Giuliano Tommasoli, Gianluca Alessandrini "Panino", Nicola Marchetti e Marco Caldari – che percorre i punti salienti della famosa Linea Gotica, dove i tedeschi tentarono di fermare l’avanzata degli alleati, che stavano risalendo l’Italia dal Sud per liberarla dall’occupazione tedesca nel 1944".

I ciclisti che vi parteciperanno potranno dunque immergersi in un ambiente rievocativo del periodo, con figuranti che rappresenteranno in alcuni chek point e punti di ristoro soldati inglesi e soldati tedeschi e che coordineranno l’intero percorso, con tanto di "road book" e timbri da apporre lungo il percorso ai protagonisti della cicloturistica. "Ci sarà anche un pasta-party ai piedi della suggestiva rocca di Montefiore – proseguono gli organizzatori – e fiumi di buon Sangiovese". Un motto per un evento che verrà ripetuto certamente nei prossimi anni è da sottolineare: "Ricordare per non dimenticare". Per questo il percorso-passeggiata sarà aperto sia alle bici d’epoca ma anche a tutte le bici, anche quelle moderne, da strada, ciclocross o Mtb costruite dopo il 1991, anche gravel. Partenza bici d’epoca prevista per le 9, partenza bici moderne verso le ore 9.20 circa.

lu.pi.