Alla scoperta della radoio

Le scuole sono riaperte e a Bellaria sono partite le proposte didattiche da organizzare nei musei cittadini. La cooperativa Atlantide propone delle visite speciali per gruppi e scuole per riscoprire l’oggetto della radio. "Osservare le decorazioni di questi oggetti quasi magici _ spiega la cooperativa _ e scoprire la collezione del museo bellariese, ripercorrendo la storia, dalla nascita della radio al periodo fascista. Il percorso prevede audio e video originali, prosegue nella biblioteca comunale, tra testi selezionati e documenti d’archivio". Per maggiori informazioni sulle proposte didattiche: 0541.343889 oppure via mail a [email protected].