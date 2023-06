Alla scoperta della rocca Malatestiana Turisti a spasso nel castello a lume di candela

Un connubio tra magia, musica e storia, quello che venerdì, alle 20, prenderà forma alla Rocca Malatestiana di Verucchio. Il suggestivo evento dal titolo "Candle Castle Night", concerto a Lume di Candela al Castello, offre agli spettatori una nuova concezione di intrattenimento culturale, che porta a scoprire i castelli più belli d’Italia, come quello dell’entroterra romagnolo, sotto una nuova luce, quella soffusa e calda delle candele, accompagnate dalle note soavi dei concerti di pianoforte dal vivo Candle Castle è un format innovativo di concerti di musica dal vivo a lume di candela in una cornice culturale e storica, un modo per godere in un’atmosfera emozionante la musica del pianoforte dei migliori concertisti mondiali, pensando di vivere una serata immersi in una fiaba.