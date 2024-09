Alla scoperta di Città visibili . Teatro e musica nei luoghi simbolo

A Rimini il teatro si prepara ad incontrare la musica d’autore con la rassegna ‘Le città visibili’ a cura di Tamara Balducci, in scena da giovedì fino al 15 settembre. Il festival quest’anno raggiunge la sua dodicesima edizione e si perde tra i luoghi della città, solcando le scene del teatro Galli, dell’ex cinema Astoria, del Cast Oro teatro e di quello degli Atti. "La rassegna è frutto di tante connessioni e di un confronto continuo – spiega Tamara Balducci -. Per incentivare la partecipazione dei più giovani, offriremo cinque biglietti gratuiti per ogni evento, da ritirare ogni sera nel luogo dell’evento fino ad esaurimento. Quest’anno i protagonisti di ‘Città visibili’ sono i tanti luoghi in cui vogliamo portare la nostra arte e soprattutto turisti e riminesi". Dopo i due spettacoli iniziali andati in scena a inizio agosto, gli appuntamenti continuano per dare il benvenuto alla stagione teatrale invernale nel migliore dei modi. Tutto inizia nel luogo simbolo della cultura riminese, il Galli. Giovedì alle 21.30, Martà Cuscunà presenta ‘Corvidae. Sguardi di una specie’, un viaggio che si interroga sulla possibilità di creare un’armonia tra natura e progresso, finalmente sostenibile. Protagonisti dello spettacolo uno stormo di corvi ‘meccatronici’ governati sulla scena da un sistema di joystick e cavi di freni di biciclette. Le anteprime al teatro Galli non finiscono qui. Venerdì allo stesso orario, il palco si trasforma in un vero e proprio laboratorio d’arte dolciaria con ‘Pasticceri’. Davanti agli spettatori verrà installata una vera e propria cucina funzionante in cui gli attori si destreggeranno tra coltelli e pentole cucinando dei veri e propri dolci che verranno offerti agli spettatori alla fine dello spettacolo. Da sabato ci si sposta al Lavatoio di Santarcangelo con ‘L’angelo della storia’ (21.30) e il 3 settembre all’ex cinema Astoria per ‘Futuro anteriore’ (21.30). Gli appuntamenti poi vanno avanti fino al 15 settembre, intervallandosi con la musica di Supèrfluo il 6, 7 e 8 settembre rispettivamente con le esibizioni di Ainè, Elaisi e Anna Carol dalle 19 in scena su un palco di eccezione, quello installato sul rooftop del Museo della città. Le serate musicali saranno seguite poi da dj set e angoli dedicati al food and beverage. I biglietti per spettacoli e concerti sono in vendita online sul sito dell’evento o direttamente dal luogo dello spettacolo.

Federico Tommasini