Alla scoperta di se stessi

A tredici anni non è facile sentirsi adeguati, capire che ognuno di noi ha punti di forza o di debolezza sui quali si può lavorare per crescere. Proprio per questo per noi ragazzi è importante avere occasioni di confronto e scambio, come quella che stiamo avendo come alunni di seconda media dell’IC di San Giovanni in Marignano, grazie al progetto ‘Pezzi Unici’. Un progetto tenuto dagli educatori della cooperativa Cuore 21 di Riccione. Purtroppo nella società di oggi è difficile trovare il tempo per riflettere su se stessi, sui propri ‘super-poteri’, così come è difficile ascoltare gli altri e avere consapevolezza del proprio corpo. A volte bastano piccoli esercizi, all’apparenza banali, per riappropriarsi di queste cose. Non vediamo l’ora di sapere come evolverà il progetto. Per ora ci sentiamo di dire un grosso grazie a Elisa e Luca, che ci stanno aiutando a crescere.

Arianna Masi, Alessandro Menzione, Leonardo Mazzini, Sebastian Bartolini II D