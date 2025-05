Alla scuola ’Casadei’ una bella lezione: vivere la vita senza sprecarla

"La mafia teme più la scuola della giustizia". Con queste parole, che furono pronunciate dal magistrato antimafia Antonino Caponnetto, ieri la vicepreside Cristina Baschetti ha aperto la festa di fine anno della scuola elementare viserbese ’Flavia Casadei’. Più di 500 bambine e bambini hanno animato il cortile offrendo a genitori e nonni lo spettacolo sul progetto a cui hanno lavorato durante l’anno scolastico. L’aspetto più forte indagato dagli alunni nel nome della legalità è stato proprio quello ispirato dal nome della scuola, intestata a Flavia Casadei, la 18enne riminese che morì nella strage della stazione di Bologna il 2 agosto 1980. La figura della ragazza è stata ricordata anche con l’aiuto del fratello Claudio, che, con grande commozione, ha sottolineato che all’epoca della tragedia lui aveva la stessa età dei ragazzini di quinta elementare che lo stavano ascoltando. "Flavia amava ripetermi una frase che ho fatto mia. – ha detto Claudio – ’Non pensare che tutti siano a tua disposizione; cerca di fare qualcosa di utile per gli altri e per migliorare te stesso’" Davanti a un pubblico attento, di cui faceva parte anche l’assessore alla legalità Francesco Bragagni, i ragazzi hanno ballato e cantato agitando in aria nastri e corde. Seguendo il filo dell’incontro con gli altri, i ragazzi avevano osservato il lavoro di alcuni nonni, come il mosaicista e il panettiere soci di Confartigianato, ascoltato la storia di Viserba da una nonna giornalista, imparato a dipingere e a usare l’uncinetto da alcune mamme. Sempre "per filo e per segno", quindi, come il titolo del libro proposto dagli insegnanti, con intrecci, nodi da sciogliere, gomitoli colorati con cui creare giochi e far volare aquiloni. Nell’occasione della festa il giovane artista Mattia Balducci ha donato alla scuola un ritratto di Flavia, mentre su una parete esterna è stato scoperto il murale dipinto da una mamma, Mila Cappello, che riporta una frase tratta dal diario della ragazza: "Vivere la vita senza sprecarla".

Maria Cristina Muccioli