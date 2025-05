Alla Villa delle Rose è la notte di Sinclar

Da Ibiza alla Riviera: Bob Sinclar sbarca alla Villa delle Rose. Nel locale sulle colline di Misano è tutto pronto per il party di questa sera in cui il dj francese sarà l’headliner davanti a Mappa, Tanja Monies e Nicola Zucchi, gli artisti che si alterneranno in consolle. Un appuntamento targato Clorophilla, una delle serate iconiche della discoteca, prima dell’inizio di un cartellone estivo ancora tutto da scoprire. Ma il protagonista indiscusso stasera sarà solo lui, Sinclar, habituè della Riviera e soprattutto delle estati targate Villa, in cui non manca ormai da diverse stagioni. Quello tra Bob Sinclar e la Romagna è un amore che continua da anni, passato dalle consolle dei maggiori locali del territorio e ora sbarcato sui piatti della Villa delle Rose. Nel 2011 il dj francese ha anche collaborato con Raffaella Carrà nel remix di ‘A far l’amore comincia tu’, singolo uscito nel 2011 e certificato subito disco di platino in Italia. Il filo rosso che unisce l’artista e la Riviera continua dunque anche questa sera, nella prima data di un cartellone che rivedrà Sinclar alla Villa anche in agosto. L’autore di World hold on, hit è ospite fisso dei locali più importanti d’Europa, da Ibiza alla Francia, passando anche per gli Stati Uniti. Un’artista di esperienza che ha iniziato la sua carriera nel 1987, a cavallo di due epoche, tra vinili e mixer, un connubio perfetto che l’ha reso un dj completo e capace di reinventarsi negli anni. Appena diciottenne si specializza in musica funky e hip hop, dirigendosi poi verso la house qualche anno dopo. La prima hit è ‘Gym tonic’, in collaborazione con Thomas Bangalter dei Daft Punk, ma il successo planetario arriva nel 2005 con ‘Love generation’, tormentone dell’anno e colonna sonora dei cinepanettoni ‘Natale a Miami’ e ‘Natale a New York’. Grazie alla canzone l’anno seguente vince il World music award come miglior dj del mondo. In totale Sinclar ha pubblicato otto album in carriera e più di cinquanta singoli. L’estate di Bob Sinclar passerà anche per Spagna, Belgio, Francia, Central park di New York. Archiviata la serata con il dj francese le emozioni continuano alla Villa delle Rose, infatti domani si torna in pista con altri due ospiti internazionali, i Whomadewho, il gruppo indie rock danese pronto a calarsi in un dj set che catturerà il pubblico. Poi ancora tanti appuntamenti, fino al mese di giugno, in cui tutti e venerdì e sabato la discoteca alzerà il volume con ospiti diversi.

Federico Tommasini