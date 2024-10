All’Accademia inizia un nuovo anno di studio

Al via un nuovo anno scolastico pieno di musica e arte all’Accademia Centro studi musicali "Giorgio Della Santina" in piazza della Repubblica. Ancora aperte le iscrizioni alle diverse classi di strumento dell’istituto musicale di Cattolica che conta già oltre 300 allievi e allieve, guidati dal direttore Leonardo Belluco insieme con il suo selezionato corpo docente e da Carlotta Della Santina (in foto con assessore Vaccarini). A fare visita all’Accademia, in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico, l’Assessore alla Cultura Federico Vaccarini che è entrato nelle varie aule e ha incontrato docenti e allievi. "Cattolica è una città della musica – spiega l’Assessore alla cultura e alle politiche educative Federico Vaccarini –. Crediamo e investiamo molto in questa arte, espressione di un linguaggio universale davvero capace di unire tutti i popoli e le diverse culture del mondo. L’Accademia musicale dedicata al Maestro Giorgio Della Santina è un fiore all’occhiello della nostra città e centro formativo di primo livello per tanti aspiranti musicisti. Siamo arrivati ad avere oltre 300 iscritti".