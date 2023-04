All’Acquario arrivano gli insetti giganti

Costa Edutainment presenta "Insetti Giganti XXL Edition", una sorprendente mostra didattica sul mondo degli insetti, con oltre 70 modelli 3D realizzati a mano in resina di insetti, ingranditi anche fino a 200 volte, che fino al 2025 sarà inclusa nel biglietto di ingresso del parco tematico dell’Acquario di Cattolica. Ecco la novità del 2023 per una struttura che guarda al futuro con fiducia, che conferma tutti i posti di lavoro e vuol rappresentare il vero fiore all’occhiello del prodotto turistico cattolichino. Realizzata in collaborazione con ’Le Macchine Effimere’, Insetti Giganti XXL Edition è stata presentata ieri, pubblicamente, alla presenza della sindaca Franca Foronchi, alle autorità e alla stampa locale.

"Con questa nuova mostra, che occuperà l’ingresso Viola dell’Acquario di Cattolica per tre anni – dichiara Patrizia Leardini – l’Acquario si posiziona sempre più vicino ai grandi musei naturalistici. Il compito divulgativo dell’Acquario, coerente con la mission di Costa Edutainment è proprio questo: avvicinare il pubblico alla conoscenza attraverso contenuti di valore artistico e scientifico emozionanti". Andrea Drudi, Marketing Manager dei parchi Costa, ha ribadito: "L’Acquario si arricchisce di una nuova prospettiva, riqualifica un’area che darà ancora maggior valore alla visita. Insetti Giganti XXL Edition rappresenta un’esperienza ludica che dà a tutti, in particolare ai bambini, l’occasione di vedere da vicino gli insetti senza lenti o microscopio".

Una ulteriore novità, dunque, per un parco che attira ogni anno migliaia di visitatori (nel 2022 appena concluso oltre 230.000 visitatori circa) e vuol rilanciarsi ancora di più. "La mostra dei dinosauri inaugurata l’anno scorso e ora gli insetti giganti sono due ulteriori curiosità per il nostro turismo, fatto soprattutto di famiglie ma anche di adulti. Ringrazio l’Acquario – ha ribadito la sindaca Franca Foronchi – perché ci stupisce ogni anno con contenuti che arricchiscono l’offerta di Cattolica e dimostrano che vale la pena fermarsi in una città che ha davvero tanto da offrire". A stupire gli ospiti, la performance dal vivo di Lorenzo Possenti, artista e curatore della mostra per "Le Macchine Effimere", che ha riprodotto un enorme coleottero in resina in tempo reale, mostrando che conoscenza scientifica e arte possono andare di pari passo "La natura si produce in forme stravaganti, scolpendo lo scheletro esterno degli insetti in forme straordinarie – ha detto Possenti – nella mostra ci sono formiche di cinque metri e mantidi di due metri: vederle così ingigantite è ci permette di ammirare queste micro-macchine perfette".

Luca Pizzagalli