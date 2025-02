Allagamenti, scatta l’esercitazione

Tra domani e domenica piazza Matteotti a Bellaria Igea Marina ospiterà lo stand della Protezione Civile ‘Gigi Tagliani’. Un’opportunità imperdibile per conoscere da vicino le attività dell’associazione, con dimostrazioni pratiche sull’utilizzo delle motopompe in caso di allagamenti e un gruppo di esperti nell’emergenza subacquea. Per i più piccoli ci saranno palloncini e divertimento, mentre gli adulti potranno riscaldarsi con il vin brulé. I volontari saranno a disposizione per sensibilizzare sui rischi naturali del territorio e insegnare le buone pratiche di protezione civile.